Сегодня, 19 июля, в Великобритании температура достигла 40,2 градуса Цельсия — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, передает The Guardian.

Газета отмечает, что воздух нагрелся до рекордных значений в лондонском аэропорту Хитроу. Ранее сегодня в поселке Чарлвуд графства Суррей, на юго-востоке Англии, столбики термометров достигли отметки в 39,1 градуса — так был зафиксирован предыдущий рекорд.

Там же, в графстве Суррей, ночь с 18 по 19 июля стала самой жаркой в истории страны — температура достигла рекордных 25,8 градуса.

Компании, управляющие работой транспорта, включая лондонское метро, предупредили о задержках из‑за перегрева рельсов, о нарушениях в работе семафоров и линий электропередач. В стране введен высший уровень погодной опасности.

Европейский регион и Великобритания в частности переживают аномальную жару. Еврокомиссия опасается засухи почти на половине территории ЕС этим летом.

Европейские ученые в начале 2022 года сообщили, что последние семь лет стали самыми жаркими за всю историю. Также они указали, что Европа в прошедшем году пережила свое самое жаркое лето.

Тенденция к росту выбросов углекислого газа, являющегося одним из основных драйверов роста температуры на планете, в 2021 году продолжилась, а концентрация метана оказалась «беспрецедентной».