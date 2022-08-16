Латвия ограничит продление ВНЖ и выдачу ПМЖ россиянам

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что правящая коалиция в парламенте страны договорилась изменить принципы продления гражданам России временных видов на жительство. Его слова передает «Интерфакс».

Кариньш уточнил, что в дальнейшем ВНЖ «будут продлевать в редких случаях». Постоянные виды на жительство, которые, например, полагаются супругам, далее решено давать только после успешной сдачи экзамена по латвийскому языку.

Соответствующие решения будут приняты правительством в ближайшие дни, добавил он. Латвия (вместе с Нидерландами, Бельгией, Данией, Чехией, Словакией, Литвой, Эстонией) уже не выдает россиянам визы. По словам латвийского премьера, в стране гражданам России также практически не выдаются виды на жительство.

«Интерфакс» со ссылкой на действующее в странах Балтии агентство BNS пишет, что после 24 февраля Латвия аннулировала почти 1000 видов на жительство, выданных гражданам России и Беларуси, в том числе 114 — на основе заключений органов безопасности.