Центробанк улучшил прогноз по сокращению ВВП в 2022 году

Банк России улучшил прогноз по сокращению ВВП в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно обновленной оценке, российская экономика по итогам нынешнего года сократится на 4–6%. В апреле руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, по прогнозу Минфина и Минэкономразвития, ВВП снизится на 8–10%.

ЦБ также ожидает, что в 2023 году ВВП уменьшится на 1–4%, а в 2024-м вырастет в пределах 1,5–2,5%.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне», — заявил регулятор.

В Банке России добавили, что компании по-прежнему испытывают сложности, связанные с производством и логистикой товаров. При этом их деловые настроения постепенно улучшаются: они, по сообщению ЦБ, начинают находить новых поставщиков и рынки сбыта.

«Потребительская активность остается сдержанной, но начинает восстанавливаться, в том числе в условиях постепенного роста импорта потребительских товаров», — заключили в Центробанке.

Объем российской экономики в 2021 году составил 131 млрд рублей — ВВП увеличился на рекордные для последних лет 4,7%. В минувшем сентябре Министерство экономического развития ожидало рост экономики страны в текущем году на 3%.