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Осенью Госдума обсудит запрет пропаганды нетрадиционных ценностей и введение уголовного наказания
Сегодня в 07:37

Госдума осенью обсудит законопроекты, которые предполагают запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, а также возможность ввести уголовное наказание. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета палаты по вопросам семьи Нину Останину.

Под соответствующей пропагандой имеется в виду, в частности, «распространение среди детей информации об идеологии бездетности». Депутаты башкирского парламента изначально предложили внести поправки в закон о защите детей от СМИ, но, по мнению Останиной, действующие законы недостаточно строгие.

«Я считаю, что надо делать шире… Действующие законы предполагают только административное наказание, а может, пора уже и в Уголовный кодекс поправки вносить — вот это будем обсуждать осенью», — сказала Останина.

Она добавила, что закон «должен быть всеобъемлющим», поэтому он требует широкого обсуждения, чтобы «ничего не упустили».

В июле депутаты КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предполагает полный запрет «пропаганды нетрадиционных отношений» и отрицания семейных ценностей. Они предложили внести изменения в федеральный закон «Об информации».

По мнению авторов инициативы, необходимо запретить «отрицание семьи как общественной ценности», а также пропаганду образа жизни чайлдфри и нетрадиционных сексуальных отношений, так как все это столь же опасно для общества, как и пропаганда наркотиков, суицида, экстремизма и преступного поведения.

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