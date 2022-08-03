В Подмосковье крупный пожар на складе Ozon. Шестеро пострадавших, к тушению привлекли вертолеты

На складе Ozon в подмосковном селе Петровское Истринского района начался пожар. Площадь возгорания составила 35 тыс. квадратных метров при общей площади склада в 40 тыс., пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

Со склада эвакуированы 1000 человек, представители Ozon сообщили, что все сотрудники покинули здание. «Предварительно никто не пострадал, информация уточняется», — добавили там.

По информации источника Shot, один человек погиб. «112» пишет, что трем сотрудникам понадобилась медпомощь, одного из них госпитализировали.

В Центре экстренной медицинской помощи заявили о шести пострадавших. О погибших не сообщается.