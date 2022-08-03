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В Подмосковье крупный пожар на складе Ozon. Шестеро пострадавших, к тушению привлекли вертолеты

Семён Гудошников
Сегодня в 14:36

На складе Ozon в подмосковном селе Петровское Истринского района начался пожар. Площадь возгорания составила 35 тыс. квадратных метров при общей площади склада в 40 тыс., пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

Со склада эвакуированы 1000 человек, представители Ozon сообщили, что все сотрудники покинули здание. «Предварительно никто не пострадал, информация уточняется», — добавили там.

По информации источника Shot, один человек погиб. «112» пишет, что трем сотрудникам понадобилась медпомощь, одного из них госпитализировали.

В Центре экстренной медицинской помощи заявили о шести пострадавших. О погибших не сообщается.

У склада обрушились кровля и стена. К тушению пожара привлечены 80 человек и 25 единиц техники, а также два вертолета Ка-32. На месте дежурят машины скорой помощи.

В Ozon отметили, что все товары, хранящиеся на горящем складе, скрыты на маркетплейсе. Там добавили, что покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию. Цена акций Ozon снизилась более чем на 3% в ходе торгов.

Сотрудник склада рассказал «Газете.ру», что на складе сгорело огромное количество товара и личные вещи работников. Эвакуация прошла оперативно, паники не было, отметил он.

«Миллионы тонн, миллионы тонн товара. И хранились, и сгорели. У склада три блока, полтора уже полыхают. В каждом блоке 6 этажей стеллажей. Какой материальный ущерб, я даже представить не могу. Горят раздевалки, туда никого не пускали. У меня очень много там ценных вещей было. Нельзя с драгоценностями ходить, у меня цепочка золотая, дорогая кожаная куртка там. Само собой, буду пытаться получить компенсацию», — сказал сотрудник.

Представители экстренных служб заявили, что в качестве основных версий пожара рассматриваются поджог и неисправность электрооборудования. Еще одна возможная версия — сварочные работы в подсобном помещении.

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