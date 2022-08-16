Швейцарская Lindt полностью уходит с российского рынка

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli объявил о полном уходе с российского рынка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.
В сообщении отмечается, что компания Lindt намерена продолжать поддерживать своих сотрудников в России, а также «действовать в соответствии с местными правилами».
9 марта Lindt сообщила о временной приостановке деятельности в России. Компания закрыла все свои восемь магазинов в стране и прекратила поставки.
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