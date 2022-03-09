Швейцарская марка шоколада Lindt приостановила поставки в Россию

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli приостанавливает поставку своей продукции в Россию. Об этом говорится в заявлении компании.

«Мы провели переоценку нашей коммерческой деятельности в России и приняли решение временно закрыть наши магазины и приостановить все поставки в Россию», — гласит сообщение.

В тексте отмечается, что решение вступает в силу немедленно. Российские сотрудники Lindt & Sprüngli продолжат получать поддержку компании.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной спецоперации» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

Многие зарубежные компании присоединились к ограничениям. Только за последние сутки стало известно, что «Макдоналдс» закроет все 850 ресторанов в России, а Victoria’s Secret — свои магазины. Yum! Brands приостанавливает работу 70 точек KFC, а Heineken, Continental, Imperial Brands и Philip Morris полностью или частично прекращают производство на российских заводах. Discovery временно перестанет транслировать вещание 15 телеканалов.