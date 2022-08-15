Автору канала «Протестный МГУ» продлили арест до 3 февраля

Автору телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову продлили арест до 3 февраля в связи с делом о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил «ОВД-инфо»* со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.

Она рассказала, что Тимирязевский районный суд Москвы решил оставить Иванова в СИЗО после 2 сентября. В июле суд ограничил арест активиста этой датой.

Иванова обвиняют в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти. Максимальное наказание по соответствующей уголовной статье предусматривает 15 лет лишения свободы.

Издание отметило, что среди доказательств вины Иванова в деле числится экспертиза ФСБ, авторы которой сравнивают высказывания автора «Протестного МГУ» со словами представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

На Иванова завели уголовное дело в начале июня. Дома у родителей мужчины провели обыск. С 3 июня Иванов находится в СИЗО.

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