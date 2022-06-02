На администратора «Протестного МГУ» Дмитрия Иванова завели уголовное дело о «фейках» про армию

На администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова завели уголовное дело по статье о «фейках», касающихся российской армии. Об этом сообщил «ОВД-инфо»* со ссылкой на адвоката.

Днем в квартире у родителей Иванова прошел обыск, после чего мать и отца активиста отвезли в Главное следственное управление СК. После этого в СК привезли и самого Иванова.

Его доставили туда из спецприемника, где он оказался за повторное нарушение порядка проведения акции. Срок ареста истек сегодня в 18:30, он составлял 25 суток. Это был второй арест Иванова, перед этим его арестовывали за репост о «спецоперации».

«Арестная „карусель“ Дмитрия Иванова началась в период, когда он должен был сдавать выпускные государственные экзамены из вуза и защищать диплом», — отметили в «ОВД-инфо»*.



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