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Борис Гребенщиков запустил сбор средств на новый альбом «Аквариума»
Сегодня в 11:36

Борис Гребенщиков запустил краудфандинг на завершение нового альбома «Аквариума» «Дом Всех Святых». Об этом он рассказал в своем фейсбуке*.

По словам лидера группы, средства нужны на заключительные миксы и финальный мастеринг. Сделать пожертвование можно на сайте Indiegogo.

«Поскольку пластинка готовится уже больше двух лет, то некоторые песни имеют по несколько десятков миксов, но нам важно добиться, чтобы это был „Аквариум“ в чистом виде. Даже когда мы находимся в разных точках земного шара, работа идет виртуально, а в каждой песне будет кто‑нибудь из дорогих гостей: наши замечательные грузинские друзья, группа „Мгзавреби“; король укулеле Джо Браун; отцы-создатели музыки рэгги Слай и Робби (Sly & Robbie); наш старый приятель, любимый гитарист Брайана Ино Лио Эбрамс (Leo Abrahams); шотландский волынщик Доктор Джарлат Хендерсон (Jarlath Henderson) — и это далеко не весь список», — заявили музыканты.

«Аквариум» планируют выпустить «Дом Всех Святых» в сентябре 2022 года — перед большим осенним туром «БГ+».

«Аквариум» — не единственная российская группа, которая записывает музыку на донаты. Так, прошлой зимой «ДДТ» собрали рекордные 25 млн рублей на выпуск нового альбома.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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