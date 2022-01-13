Группа «ДДТ» собрала рекордные 25 млн рублей на выпуск нового альбома

Группа «ДДТ» собрала на платформе Planeta.ru рекордные 25 млн рублей на выпуск нового альбома «Творчество в пустоте». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе краудфандингового ресурса.

Кампания была запущена 5 октября 2021 года. За первые сутки удалось собрать более 6 млн рублей — это также рекордный показатель на российских платформах для краудфандинга.

«К моменту завершения сбора 12 января поклонники поддержали музыкантов 10 тысяч раз, а их общий вклад составил 25 289 099 рублей», — рассказала пресс-служба платформы.

Предыдущий рекорд принадлежал лидеру группы «Алиса» Константину Кинчеву. Предзаказ его сольного альбома на Planeta.ru в 2021 году завершился на отметке 23,1 млн рублей.

В конце декабря «ДДТ» пожертвовала 1 млн рублей из собранных на тот момент 22 млн в пользу 10 благотворительных фондов в рамках проекта ‎«Планета добрых подарков».

Среди них — AdVita, учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» и «ТОК». Общая сумма, которую благодаря поддержке «ДДТ» получили фонды в рамках акции, составила около 4 млн рублей.