Megan Thee Stallion заплатила Future 250 тыс. долларов за его куплет в «Pressurelicious»

Американская хип-хоп-исполнительница Megan Thee Stallion заплатила рэперу Future 250 тыс. долларов за его куплет в треке «Pressurelicious», который вышел в конце июля. Слова артистки приводит NME.

«Pressurelicious» вместе с еще семнадцатью треками вошел во второй студийный альбом певицы «Traumazine». Ранее Меган заявляла, что Future — один из ее любимых музыкантов.

Она рассказала: «У меня был готов минус для трека. Я записала песню и подумала: было бы круто, если бы в ней появился Future. По ощущениям, будучи женщиной в хип-хоп-индустрии, обратиться к мужчине с предложением участвовать в треке было бы той еще задачей. Никогда не знаешь, чего ждать».

«[Представитель Future] заявил: „Окей, 250. Он хочет 250 тысяч“. Я сказала, что согласна, по рукам. Кто‑нибудь, выведите с моего счета 250 тысяч долларов и переведите их Future. Передайте, что запись мне нужна до его отъезда из Майами».

После того как платеж был получен, Future прислал ей семиминутную версию «Pressurelicious», которая затем была сокращена до той, что была официально опубликована, рассказала Меган.

Для сравнения, Ники Минаж, по некоторым данным, запрашивает за участие в треке от 250 до 500 тыс. долларов, а 21 Savage, согласно заявлению его менеджера, требует «шестизначные суммы». Куплет DaBaby обойдется в 300 тыс. долларов, а Lil Baby просит за фит 100 тыс. и более.