В «Сколтехе» назвали «глупостью» идею развития в России 6G, минуя 5G

Ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов считает развитие мобильной связи 6G в России в обход 5G невозможным. Развитие связи пятого поколения сдерживается отсутствием российского оборудования, заявил он РБК.

«Это полная глупость по постановке: перейти на 6G, минуя 5G, не получится. Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта», — сказал Кулешов.

В конце июля «Коммерсант» сообщил о планах «Сколтеха» и Научно-исследовательского института радио (НИИР) по разработке отечественного оборудования связи 6G. По данным издания, для проекта рассчитывалось привлечь свыше 30 млрд рублей из бюджета.

Издание писало, что «в России решили развивать формат 6G, минуя стадию 5G», но автора такой идеи журналисты не указали. Гендиректор НИИР Олег Иванов говорил, что ученым предстоит разработать оборудование от уровня прототипов до постановки на производство, решить вопросы компонентной базы, а также заняться созданием нормативно-правовой базы и исследованием электромагнитной безопасности новых сетей.

Кулешов из «Сколтеха» утверждает, что его институт не запрашивал 30 млрд рублей. «[Институт делает] некоторые вещи в области фотоники, архитектурного решения, алгоритмов и кодирования, без которых совершенно точно 6G будет невозможен», — сказал он и добавил, что в планах сейчас «исследовательские задачи по разработке ключевых компонентов базовой станции 6G».