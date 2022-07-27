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В России начнут развивать 6G. Сети 5G в стране пока не запущены

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:18

Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) и университет «Сколтех» начали работать над проектом по разработке отечественного оборудования связи шестово поколения (6G). Об этом рассказал «Коммерсант».

Специалисты рассчитывают привлечь к развитию этого проекта свыше 30 млрд рублей из бюджета. Оборудование может быть создано уже к 2025 году, несмотря на то, что коммерческие сети 5G в стране пока так и не заработали.

По словам Гендиректора НИИР Олега Иванова, ученым предстоит разработать оборудование от уровня прототипов до постановки на производство, решить вопросы компонентной базы, а также заняться созданием нормативно-правовой базы и исследованием электромагнитной безопасности новых сетей.

Проект предполагает изменения в плане развития в стране 5G. На организацию сетей 5G в России планировалось потратить более 208 млрд рублей, их них 28,8 млрд должны были составить бюджетные средства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по данным издания, уже поручил Минцифры совместно с Минобрнауки и Минфином до 1 августа предусмотреть необходимость допфинансирования проекта 6G в бюджете на 2023 год, а также 2024–2025 годы.

В «Ростехе» отметили, что «разработка стандарта мобильной связи шестого поколения находится на начальной стадии». На телеком-рынке добавили, что 6G предстоит работать на более высоких частотах, которые ранее не использовались и не изучались.

При этом, по мнению представителей «Вымпелкома», «сейчас 4G полностью удовлетворяет запросам клиентов и даже переход к пятому поколению не будет ощутимо заметен для обывателя, не говоря уже о шестом».

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