В России утвердили обязательные мобильные приложения для отечественных магазинов

Четыре сервиса «Госуслуг» стали обязательными для российских магазинов мобильных приложений. Этот перечень днем ранее утвердило Минцифры.

В российских магазинах приложений появятся основные «Госуслуги», а также сервисы «Культура», «Авто» и «Решаем вместе». Приказ об утверждении перечня вступит в силу с 1 сентября.

На «Госуслугах» можно оформлять и заказывать документы, записываться на прием и пользовать другими услугами. «Культура» пригодится держателям «Пушкинской карты». В «Авто» можно оплачивать штрафы и оформлять нужные документы. «Решаем вместе» создан для информирования муниципальных органов о проблемах в городе.

Официальным российским магазином мобильных приложений станет RuStore. Его предустановка на смартфоны в России будет обязательной.