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Магазин приложений RuStore от VK станет обязательным для предустановки на смартфоны в России

Денис Ламехов
Сегодня в 21:39

Создаваемый VK и Министерством цифрового развития магазин приложений для Android RuStore войдет в число обязательных для предустановки на смартфоны в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева на Российском интернет-форуме.

Шадаев добавил, что ведомство внесло в правительство соответствующий законопроект. «Коммерсант», ознакомившийся с документом, передает, что в пояснительной записке к нему указано: проект закона направлен на «противодействие санкциям со стороны иностранных государств».

Сам же текст документа сообщает, что RuStore должен предустанавливаться на все «технически сложные устройства». При этом Apple, Dell, Samsung, Asus, Lenovo и другие производители остановили поставки в Россию, российские власти разрешили параллельный импорт устройств ряда производителей.

Как объяснили «Коммерсанту» неназванные юристы, создается правовая коллизия: «регулятор разрешает ввозить товар без согласия правообладателя, но требует предустановку отечественного ПО под угрозой штрафов для продавцов».

Для решения проблемы Минцифры намеревается отменить административный штраф за продажу техники без предустановки российских приложений, указывает издание.

Собеседник «Коммерсанта», гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков, допустил, что новые правила смогут исполнить только не пользующиеся популярностью отечественные бренды смартфонов, которые собираются в Китае, или некоторые китайские марки, которые пока сохраняют поставки, например Realme.

«В уже обязательно устанавливаемых приложениях есть AppList, который, по сути, и есть магазин приложений», — заявил газете представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео») Антон Гусков.

Издание указывает, что AppList разработан Минцифры и включает в себя ссылки на обязательные для предустановки российские приложения.

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