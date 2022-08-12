Релиз игры Hogwarts Legacy отложили до 2023 года

Релиз видеоигры Hogwarts Legacy, вдохновленной романами Джоан Роулинг о Гарри Поттере, отложили до 2023 году. Об этом сообщили в твиттер-аккаунте проекта.

Игра станет доступна на PlayStation, Xbox и портативных компьютерах 10 февраля. Версия для Nintendo Switch выйдет позднее, дата релиза пока неизвестна.

«Команда с нетерпением ждет, когда вы сможете поиграть, но нам нужно немного больше времени, чтобы предоставить вам лучший из возможных игровых опытов», — заявили создатели Hogwarts Legacy.

«Афиша Daily» включала Howarts Legacy в перечень самых ожидаемых игр 2022 года. Ее релиз должен был состояться в декабре. Сюжет игры вращается вокруг студента Школы волшебства, который умеет пользоваться древней магией, недоступной остальным ученикам.

Первый трейлер игры вышел еще в 2020 году. Тогда компания Avalanche Software планировала выпустить продукт в 2021 году. «Афиша Daily» рассказывала подробно про проект.