Реклама
Новости
Чехия поддержала идею перестать выдавать шенгенские визы гражданам России
вчера в 23:51
Из соцсетей Hogwarts Legacy
Релиз игры Hogwarts Legacy отложили до 2023 года
вчера в 22:59
Чад Стахелски хочет экранизовать игру Ghost of Tsushima полностью на японском языке
вчера в 22:59
«Вкусно — и точка» объявила официальное английское название — Tasty. And That’s It
вчера в 21:55
Актриса Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет. Ее отключили от систем жизнеобеспечения
вчера в 21:31
В Волгограде полицейские сильно избили 14-летнего подростка, приняв его за закладчика
вчера в 21:14
В Екатеринбурге травести-артиста будут судить за исполнение гимна России с флагом ЛГБТ в руках
вчера в 21:12
В Черногории 11 человек погибли во время стрельбы на улице
вчера в 20:43
Условия разблокировки инстаграма*, альбом Kasabian без Тома Мейгана и другие новости дня
вчера в 20:31
Дайджест
В США напали на писателя Салмана Рушди. Ему нанесли удары ножом
вчера в 19:46
В Роспатент подали заявки на регистрацию новых названий сети Starbucks
вчера в 19:09
В Калифорнии образовался фаернадо — огромный вихрь из огня, дыма и пепла
вчера в 18:45
metromap.moscow
«Мостранспроект» опубликовал схему московского метро 2030 года
вчера в 17:57
Kasabian выпустили новый альбом — первый без участия Тома Мейгана
вчера в 17:54
В Музее Москвы пройдет музыкальный фестиваль Block Party. Его хедлайнерами станут Хаски и Pharaoh
вчера в 17:53
У «Кассеты» Ричарда Линклейтера появится гонконгский ремейк
вчера в 16:57
Путин учредил День российской анимации
вчера в 16:52
Сервис «Звук» обновил систему рекомендаций
вчера в 16:29
«Яндекс Музыка»
«Любовь мое мерило»: слушаем новый трек Манижи
вчера в 15:50
«Извиниться перед российскими гражданами»: в Госдуме назвали условия разблокировки инстаграма*
вчера в 15:45
Релиз игры Hogwarts Legacy отложили до 2023 года
Сегодня в 19:59

Релиз видеоигры Hogwarts Legacy, вдохновленной романами Джоан Роулинг о Гарри Поттере, отложили до 2023 году. Об этом сообщили в твиттер-аккаунте проекта.

Игра станет доступна на PlayStation, Xbox и портативных компьютерах 10 февраля. Версия для Nintendo Switch выйдет позднее, дата релиза пока неизвестна.

«Команда с нетерпением ждет, когда вы сможете поиграть, но нам нужно немного больше времени, чтобы предоставить вам лучший из возможных игровых опытов», — заявили создатели Hogwarts Legacy.

«Афиша Daily» включала Howarts Legacy в перечень самых ожидаемых игр 2022 года. Ее релиз должен был состояться в декабре. Сюжет игры вращается вокруг студента Школы волшебства, который умеет пользоваться древней магией, недоступной остальным ученикам.

Первый трейлер игры вышел еще в 2020 году. Тогда компания Avalanche Software планировала выпустить продукт в 2021 году. «Афиша Daily» рассказывала подробно про проект.

Подробности по теме
Могут ли подружиться студенты Гриффиндора и Слизерина? Отвечают авторы Hogwarts Legacy
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение