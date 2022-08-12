«Скопинского маньяка» Мохова отправили под домашний арест до октября

Суд отправил Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», под домашний арест до 7 октября. Об этом пишут РИА «Новости».

Его обвинили по части первой статьи 316 УК «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений». По версии следствия, «скопинский маньяк» помог спрятать тело убитого в его доме мужчины.

Суд также запретил Мохову общаться с журналистами и фигурантами дела, пользоваться телефоном, почтой и интернетом.

7 августа во дворе заброшенного дома в Рязанской области обнаружили тело с признаками насильственной смерти. После этого полиция задержала подозреваемого в убийстве — им стал знакомый Мохова. 11 августа на «скопинского маньяка» завели уголовное дело о сокрытии преступления.