Против «скопинского маньяка» Виктора Мохова завели дело о сокрытии убийства

На Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», открыли дело о сокрытии преступления. По данным следствия, в его доме был убит человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

Во дворе заброшенного дома в Рязанской области 7 августа обнаружили тело м признаками насильственной смерти. После этого полиция задержала подозреваемого в убийстве — им стал знакомый Мохова.

По информации СМИ, мужчина находился 2 августа в доме «скопинского маньяка» вместе с несколькими другими людьми. Компания распивала спиртное, в ходе чего между гостями произошла ссора.

Издание «Подъем» утверждает, что причиной ее стало то, что Мохов обвинил одного из своих собутыльников в краже гуся. Приятель «скопинского маньяка» ударил обвиненного в область шеи, от чего тот скончался.

Следователи выяснили, что виновник смерти мужчины попытался скрыть следы преступления. Мохов, как считают правоохранители, помог ему перенести тело во двор заброшенного дома.

Убийца признался в содеянном. Мохов также дал признательные показания. «Скопинскому маньяку» грозит наказание вплоть до лишения свободы на два года.

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