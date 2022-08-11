Американский актер Леонардо Ди Каприо мог сыграть голливудскую легенду Джеймса Дина в возрасте 19 лет, но продюсеры сочли его слишком юным для роли. Об этом рассказал изданию Deadline режиссер Майкл Манн.

Автор «Последнего из могикан» и «Али» собирался снять байопик о Дине. По словам кинематографиста, у него был «блестящий сценарий» картины. Но найти артиста на главную роль оказалось слишком сложной задачей.

«Кто, черт возьми, мог бы сыграть Джеймса Дина? Я нашел парня, который бы смог сыграть Джеймса Дина, но он был слишком юным. Это был Лео. Мы сделали экранную пробу, которая была потрясающей», — заявил Манн.

Режиссер признался, что впечатления от работы Ди Каприо были двоякими. С одной стороны, в нем действительно можно было увидеть культового актера. С другой стороны, местами становилось очевидно, что перед камерой — еще почти ребенок.

В результате от картины решили полностью отказаться. Через некоторое время Манн переключился на другой проект — криминальную драму «Схватка», в которой снялись Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

В этом месяце Манн выпустит книгу под названием «Схватка 2» в соавторстве с Мэг Гардинер. В планах режиссера — написать еще один роман с действием во вселенной «Схватки», а затем, возможно, экранизировать свои сочинения.

Однако в ближайшее время Манн будет заниматься другим амбициозным проектом — картиной «Феррари», рассказывающей о создатели бренда Энцо Феррари. В фильме сыграют Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли.

Джеймс Дин — американский актер, известный по картинам «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант». Он стал иконой Голливуда 1950-х годов и символом поколения, чье детство пришлось на годы Второй мировой войны. Дин трагически погиб в возрасте 24 лет, попав в автомобильную аварию по пути на турнир по автогонкам.