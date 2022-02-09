Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли снимутся в фильме Майкла Манна «Феррари»

Американский режиссер Майкл Манн, известный по фильмам «Али», «Схватка» и «Последний из могикан», снимет байопик автогонщика и конструктора Энцо Феррари. В картине снимутся Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли, сообщил Deadline.

По информации издания, масштабный крупнобюджетный фильм будет выпущен кинокомпанией STX. Драйвер исполнит главную роль вместо Хью Джексона, который планировал сняться в картине ранее. Крус сыграет жену Энцо Феррари Лауру, а Вудли — его любовницу Лину Лурди.

Съемки байопика начнутся в Италии в мае, они будут проходить в Модене и Эмилии-Романье. Дистрибуция картины состоится при участии Amazon. Deadline отмечает, что лента — давно задуманный проект Манна, над которым он работал около двух десятилетий.

Действие картины развернется летом 1957 года. В центре окажется бывший автогонщик, находящийся в кризисе. Его компания находится на грани банкротства, а отношения с женой разлаживаются после смерти сына.

В это непростое время Феррари решает принять участие в гонке Mille Miglia и проехать 1000 миль по Италии. Историю его путешествия изложил в сценарии Трой Кеннеди Мартин («Ограбление по-итальянски»), он взял за основу книгу Брока Йейтса «Энзо Феррари — Человек и машина».

Проект разрабатывают продюсеры Джон Лешер («Бердман»), П. Дж. ван Сандвейк, Ларс Сильвест, Торстен Шумахер, Гарет Уэст и Нильс Юул. Манн также выступает в качестве одного из исполнительных продюсеров через свою компанию Moto Productions.