Сбербанк снизил минимальный первый взнос по ипотеке без подтверждения дохода в два раза

Сбербанк за месяц вдвое снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода в рамках программ «Ипотека на вторичную недвижимость» и «Ипотека на квартиру в новостройке». Теперь он составляет 15%, сообщает РИА «Новости».

Первое снижение минимального первого взноса было 15 июля — с 30 до 20%. До 15% этот показатель опускается с 11 августа.

В пресс-службе банка пояснили, что подать онлайн-заявку на ипотеку можно через сервис «Домклик». Для этого понадобится только два документа: паспорт и второй документ на выбор (СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти).

Ранее Сбербанк разрешил выдавать льготную ипотеку гражданам с 18 лет. Речь идет о программах «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека».

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