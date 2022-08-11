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Лидера группы «Курара» оштрафовали за дискредитацию ВС России
Сегодня в 08:05

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 40 тыс. рублей вокалиста группы «Курара» Олега Ягодина за дискредитацию ВС России. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным по части первой статьи 20.3.3. КоАП. Поводом для составления протокола стал пацифистский лозунг, который музыкант выкрикнул во время выступления группы на фестивале Ural Music Night.

В суде подчеркнули, что в одном из высказываний Ягодин дал негативную оценку президенту Владимиру Путину. Его адвокат Георгий Краснов заметил, что реальная фраза звучала иначе.

«В этой ситуации услышали и вменили то, что, видимо, и хотели услышать», — говорил адвокат ранее.

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