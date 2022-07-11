перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В московской мэрии заявили, что митинги в городе запрещены, несмотря на снятие ковидных ограничений 17:31
Apple TV+/YouTube
Apple TV+ выпустил трейлер семейного сериала «Эмбер Браун» 17:23
Universal Pictures запустит украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» во французский прокат 17:04
В России создадут реестр долгостроев 16:32
Depositphotos заблокировали в России через четыре месяца после ухода фотобанка из страны 16:29
На лидера группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии за пацифистский лозунг 16:03
Кадр из фильма «Особо опасен»
Фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» вошел в топ-10 на Netflix 15:35
Лобби в лице Макрона и «аварийная кнопка» против полиции. Главное из расследования ICIJ об Uber 15:35
Путин разрешил всем украинцам получать гражданство России в упрощенном порядке 15:15
Twitter через суд потребует от Илона Маска, чтобы он все-таки купил соцсеть 15:06
Сокуров представил трейлер своего нового фильма «Сказка» 14:30
Пресс-материалы
В Москве стартовали съемки драматического сериала Okko «Late Night School» 14:23
«Аэрофлот» возобновит полеты в китайский Чэнду с 22 июля 13:53
Украинский Альфа-банк сменит название на Сенс банк 13:34
Отель The Ritz-Carlton в Москве официально сменил название 13:04
В «ГЭС-2» пройдет фортепианный фестиваль Pianissimo 12:09
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
В Москве разрабатывают проект нового диаметра D5 12:00
Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух человек 10:53
«Известия»: Минтранс рассмотрит увеличение лимита на перевозку животных в самолете до 10 килограмм 10:46
Прокуратура потребовала ликвидировать профсоюз журналистов 10:07

На лидера группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии за пацифистский лозунг

Семён Гудошников
Сегодня в 16:03

На лидера группы «Курара» Олега Ягодина завели административное дело по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Российской армии. Об этом сообщает екатеринбургское издание It’s My City.

Поводом для составления протокола стал пацифистский лозунг, который музыкант выкрикнул во время выступления группы на фестивале Ural Music Night. «Курара» была одним из хедлайнеров феста и играла на сцене у главпочтамта.

Концерт показывали в прямом эфире Четвертого канала. Дело музыканта 11 августа рассмотрит Кировский суд. Ему грозит до 50 тыс. рублей штрафа.

По словам адвоката Ягодина, солист не произносил ничего, что дискредитировало бы армию. При этом он отмечает, что полиция вменяет музыканту негативное высказывание в адрес президента России. «В этой ситуации услышали и вменили то, что, видимо, и хотели услышать», — сказал Краснов, добавив, что полицейские даже не проводили экспертизу высказывания Ягодина, попавшего на видео.

После начала военной операции на Украине российские власти ввели уголовное наказание — за фейки про армию РФ и административное — за ее дискредитацию. По данным «ОВД-Инфо»*, к 14 мая в России завели 1933 административных дела о дискредитации армии, а общая сумма выписанных штрафов приблизилась к 20 млн рублей.

*«ОВД-Инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

События недели на afisha.ru
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мелодрама
Первая любовь
Пара школьников влюбляется друг в друга и сильно от этого страдает
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Почта России
Минюст России
Люди
Олег Ягодин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить