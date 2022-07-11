На лидера группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии за пацифистский лозунг

На лидера группы «Курара» Олега Ягодина завели административное дело по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Российской армии. Об этом сообщает екатеринбургское издание It’s My City.

Поводом для составления протокола стал пацифистский лозунг, который музыкант выкрикнул во время выступления группы на фестивале Ural Music Night. «Курара» была одним из хедлайнеров феста и играла на сцене у главпочтамта.

Концерт показывали в прямом эфире Четвертого канала. Дело музыканта 11 августа рассмотрит Кировский суд. Ему грозит до 50 тыс. рублей штрафа.

По словам адвоката Ягодина, солист не произносил ничего, что дискредитировало бы армию. При этом он отмечает, что полиция вменяет музыканту негативное высказывание в адрес президента России. «В этой ситуации услышали и вменили то, что, видимо, и хотели услышать», — сказал Краснов, добавив, что полицейские даже не проводили экспертизу высказывания Ягодина, попавшего на видео.

После начала военной операции на Украине российские власти ввели уголовное наказание — за фейки про армию РФ и административное — за ее дискредитацию. По данным «ОВД-Инфо»*, к 14 мая в России завели 1933 административных дела о дискредитации армии, а общая сумма выписанных штрафов приблизилась к 20 млн рублей.

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