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Вышел финальный трейлер байопика про Элвиса Пресли

Виктория Шанина
Сегодня в 17:41

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер биографического фильма «Элвис» режиссера База Лурманна, посвященного Элвису Пресли. Посмотреть его можно на ютьюб-канале студии.

Действие практически всего двухминутного ролика происходит на сцене. Но иногда появляются кадры закулисной жизни артиста, которая оказала огромное влияние на его творчество и карьеру.

Мировая премьера «Элвиса» состоится 24 июня. В России фильм должны были показать 14 июля.

Картина расскажет о том, как Пресли встретил своего наставника и менеджера. Тот заметил неординарный талант и впоследствии прошел вместе с музыкантом весь звездный путь. Также картина затронет и другие страницы из жизни певца.

В частности, зрители узнают о романе Элвиса и его будущей жены Присциллы — ее в ленте сыграла Оливия ДеДжондж. В центре истории будет скандальное творчество Пресли, вызывавшее одновременно восхищение и возмущение в 1950-х.

Элвиса Пресли сыграл Остин Батлер («Однажды… в Голливуде»), а его менеджера — Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Терминал»). Также в фильме можно будет увидеть Энсела Элгорта («Щегол»), Гарри Стайлза («Вечные»), Аарона Тейлора-Джонсона («Стать Джоном Ленноном») и Майлса Теллера («Дело храбрых»).

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