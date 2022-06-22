Вышел финальный трейлер байопика про Элвиса Пресли

Действие практически всего двухминутного ролика происходит на сцене. Но иногда появляются кадры закулисной жизни артиста, которая оказала огромное влияние на его творчество и карьеру.

Мировая премьера «Элвиса» состоится 24 июня. В России фильм должны были показать 14 июля.

Картина расскажет о том, как Пресли встретил своего наставника и менеджера. Тот заметил неординарный талант и впоследствии прошел вместе с музыкантом весь звездный путь. Также картина затронет и другие страницы из жизни певца.

В частности, зрители узнают о романе Элвиса и его будущей жены Присциллы — ее в ленте сыграла Оливия ДеДжондж. В центре истории будет скандальное творчество Пресли, вызывавшее одновременно восхищение и возмущение в 1950-х.

Элвиса Пресли сыграл Остин Батлер («Однажды… в Голливуде»), а его менеджера — Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Терминал»). Также в фильме можно будет увидеть Энсела Элгорта («Щегол»), Гарри Стайлза («Вечные»), Аарона Тейлора-Джонсона («Стать Джоном Ленноном») и Майлса Теллера («Дело храбрых»).