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В первом личном фильме Итана Коэна снимутся Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:18

Главные роли в первом личном фильме режиссера Итана Коэна, известного по таким совместным с братом Джоэлом работам как «Старикам тут не место» и «Большой Лебовски», сыграют Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде») и Джеральдин Вишванатан («Чудотворцы»). Об этом сообщил Deadline.

Сюжет картины держится в секрете. NME рассказал, что история будет посвящена молодой тусовщице, которая отправляется из Филадельфии в Майами вместе с замкнутым другом и попадает во всевозможные приключения.

Ранее THR предполагал, что проект будет основан на сценарии, над которым Коэн и его жена Триша Кук работали еще в середине 2000-х годов. Он рассказывал историю о дорожных путешествиях двух девушек-лесбиянок.

Коэн действительно написал сценарий будущей ленты совместно со своей супругой. Они также выступили сопродюсерами проекта наряду с Робертом Графом (он продюсировал первый сольный фильм Джоэла Коэна «Макбет»), Тимом Биваном и Эриком Феллнером.

Съемки фильма Итана Коэна начнутся осенью 2022 года. У ленты пока нет официального названия. Фильм будет снят при участии киностудии Focus Features и продакшен-компании Working Title, выпустившей «Последнюю ночь в Сохо», «Сирано» и «Эмму».

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