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Стивен Сигал посетил Еленовку, где в изоляторе погибли при ракетном ударе бойцы «Азов»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:52

Американский актер Стивен Сигал, получивший в 2016 году гражданство России, посетил Донбасс. Он приехал на развалины тюрьмы, в которой при ракетном ударе погибли 50 человек. Об этом сообщил в телеграме Владимир Соловьев.

Сигал прилетел в ДНР вместе с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Изолятор, где произошла трагедия, они посетили вместе.

«Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. <…> При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В ночь на 29 июля по тюрьме в районе населенного пункта Еленовка, где содержались украинские военнопленные, был нанесен удар из ракетных систем залпового огня HIMARS. Тогда представитель Минобороны Конашенков заявлял, что ответственность за удар несет Украина.

«Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — подытожил он.

На следующий день после случившегося Минобороны РФ опубликовало пофамильные списки погибших и раненых. В списке погибших значатся 50 человек от 1960 года рождения до 2002-го, в списке раненых — 73. Всего в момент удара в колонии находились 193 пленных.

ООН выразила готовность направить группу экспертов для расследования обстрела СИЗО. В украинском генштабе отрицают свою причастность к удару по колонии.

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