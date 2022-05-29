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«Треугольник печали», «Звезды в полдень» и «Близко»: названы победители Каннского кинофестиваля

Виктория Шанина
Сегодня в 8:38

Главный приз 75-го Каннского кинофестиваля получил сатирический фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали». Об этом сообщается в официальном твиттер аккаунте конкурса.

Гран-при (вторую по значимости награду) поделили сразу две картины — «Звезды в полдень» французского режиссера Клер Дени и «Близко» бельгийца Лукаса Донта. Обладателем приза за лучшую режиссуру стал южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук за детектив «Решение уйти».

Лучшей актрисой стала Зар Амир-Эбрахими из Ирана. Она сыграла журналистку, которая идет по следу серийного убийцы в «Священном пауке» Али Аббаси. Лучший актер — Сон Кан Хо из Южной Кореи, который снялся в «Посреднике» режиссера Хирокадзу Корээда.

Другие награды:


  • Лучший сценарий написал Тарик Салех для фильма «Мальчик с небес»;
  • Приз «Золотая камера» за дебютный фильм достался картине «Боевой пони» Джины Гэммел и Райли Кио;
  • Специальный приз жюри — режиссеры Феликс ван Грёнинген и Шарлотта Вандермеерш за фильм «Восемь гор», а также Ежи Сколимовский за картину «Ео»;
  • Почетный приз в честь годовщины фестиваля — фильм «Тори и Локита» братьев Дарденн.

75-й Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая. В основной конкурсной программе было представлено 20 работ, в их числе также оказался фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»

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