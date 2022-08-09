«Сердце Пармы» и «Решение уйти»: объявлена программа основного смотра ММКФ

44-й Московский международный кинофестиваль объявил программу основного смотра.

В рамках конкурса будут показаны фильмы из России, Румынии, Перу и Китая. Открывать показ будет «Сердце Пармы» режиссера Антона Мегердичева («Движение вверх») с Александром Кузнецовым в главной роли. Фильмом-закрытием станет триллер «Решение уйти» Пак Чхан Ука («Олдбой»), премьера которого состоится в России 29 сентября.

Вот как выглядит программа основного конкурса

«Глас вопиющего в пустыне», реж. Киприан Мега (Румыния)

«Огород», реж. Лариса Садилова (Россия)

«Мария. Ангел океана», реж. Аруна Джаявардана (Шри-Ланка)

«Путешествие Масторны», реж. Чань Мин Чжи Ляо (Китай)

«Молодость», реж. Дмитрий Давыдов (Россия)

«Усекновение», реж. Синиша Цветич (Сербия)

«Надежда», реж. Умит Керекен (Словения, Германия, Турция)

«Ульи», реж. Луис Басурто (Перу)

«Верблюжья дуга», реж. Виталий Суслин (Россия)

На ММКФ также пройдут конкурсы документального, короткометражного кино. Также на фестивале заявлена новая программа под названием «Русские премьеры», в которой покажут картину «Кэт» Бориса Акопова и ленту «Похожий человек» Семена Серзина.

Жюри смотра возглавит актер, режиссер и продюсер Евгений Миронов. Также оценивать работы будут продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, оператор Гайк Киракосян из Армении и кинорежиссер Андрей Кравчук.

Московский международный кинофестиваль пройдет в столичном кинотеатре «Октябрь» с 26 августа по 2 сентября.