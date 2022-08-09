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«Сердце Пармы» и «Решение уйти»: объявлена программа основного смотра ММКФ

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:14

44-й Московский международный кинофестиваль объявил программу основного смотра.

В рамках конкурса будут показаны фильмы из России, Румынии, Перу и Китая. Открывать показ будет «Сердце Пармы» режиссера Антона Мегердичева («Движение вверх») с Александром Кузнецовым в главной роли. Фильмом-закрытием станет триллер «Решение уйти» Пак Чхан Ука («Олдбой»), премьера которого состоится в России 29 сентября.

Вот как выглядит программа основного конкурса


  • «Глас вопиющего в пустыне», реж. Киприан Мега (Румыния)
  • «Огород», реж. Лариса Садилова (Россия)
  • «Мария. Ангел океана», реж. Аруна Джаявардана (Шри-Ланка)
  • «Путешествие Масторны», реж. Чань Мин Чжи Ляо (Китай)
  • «Молодость», реж. Дмитрий Давыдов (Россия)
  • «Усекновение», реж. Синиша Цветич (Сербия)
  • «Надежда», реж. Умит Керекен (Словения, Германия, Турция)
  • «Ульи», реж. Луис Басурто (Перу)
  • «Верблюжья дуга», реж. Виталий Суслин (Россия)

На ММКФ также пройдут конкурсы документального, короткометражного кино. Также на фестивале заявлена новая программа под названием «Русские премьеры», в которой покажут картину «Кэт» Бориса Акопова и ленту «Похожий человек» Семена Серзина.

Жюри смотра возглавит актер, режиссер и продюсер Евгений Миронов. Также оценивать работы будут продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, оператор Гайк Киракосян из Армении и кинорежиссер Андрей Кравчук.

Московский международный кинофестиваль пройдет в столичном кинотеатре «Октябрь» с 26 августа по 2 сентября.

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