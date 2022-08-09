«Сердце Пармы» и «Решение уйти»: объявлена программа основного смотра ММКФ

44-й Московский международный кинофестиваль объявил программу основного смотра.
В рамках конкурса будут показаны фильмы из России, Румынии, Перу и Китая. Открывать показ будет «Сердце Пармы» режиссера Антона Мегердичева («Движение вверх») с Александром Кузнецовым в главной роли. Фильмом-закрытием станет триллер «Решение уйти» Пак Чхан Ука («Олдбой»), премьера которого состоится в России 29 сентября.
Вот как выглядит программа основного конкурса
- «Глас вопиющего в пустыне», реж. Киприан Мега (Румыния)
- «Огород», реж. Лариса Садилова (Россия)
- «Мария. Ангел океана», реж. Аруна Джаявардана (Шри-Ланка)
- «Путешествие Масторны», реж. Чань Мин Чжи Ляо (Китай)
- «Молодость», реж. Дмитрий Давыдов (Россия)
- «Усекновение», реж. Синиша Цветич (Сербия)
- «Надежда», реж. Умит Керекен (Словения, Германия, Турция)
- «Ульи», реж. Луис Басурто (Перу)
- «Верблюжья дуга», реж. Виталий Суслин (Россия)
На ММКФ также пройдут конкурсы документального, короткометражного кино. Также на фестивале заявлена новая программа под названием «Русские премьеры», в которой покажут картину «Кэт» Бориса Акопова и ленту «Похожий человек» Семена Серзина.
Жюри смотра возглавит актер, режиссер и продюсер Евгений Миронов. Также оценивать работы будут продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, оператор Гайк Киракосян из Армении и кинорежиссер Андрей Кравчук.
Московский международный кинофестиваль пройдет в столичном кинотеатре «Октябрь» с 26 августа по 2 сентября.