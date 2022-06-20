ММКФ объявил даты проведения в этом году

44-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов.

Программа ММКФ все еще формируется — на конкурс подано более 200 заявок, и они продолжают поступать. На фестивале хотят представить свои работы, как утверждают организаторы, киноделы из Аргентины, Бразилии, Перу, США, Великобритании, Сербии, Италии, Франции, Индии, Ирана, стран Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточной Азии и стран Океании.

В начале марта ММКФ перенесли на вторую половину этого года, потому что не все конкурсанты из зарубежных стран могли приехать и показать свои фильмы. Изначально проведение фестиваля планировалось на 21–18 апреля.