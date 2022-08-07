В Москве откроется второй турецкий ресторан Аркадия Новикова Cihan

В Москве на месте кинотеатра «Горизонт» на Комсомольском проспекте откроется второй турецкий ресторан Cihan от Аркадия Новикова. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Александр Сысоев.

Первый Cihan открылся на Новом Арбате в 2019 году. За меню в нем отвечает молодой шеф-повар из Турции Джихан Дениз, в честь которого заведение и получило название. Как отмечала «Афиша Daily», до того Джихан трудился в сети стейк-хаусов Günaydın Steakhouse. В Cihan он привнес много блюд, которые придумал в Турции.

Будет ли Дениз отвечать за кухню и в ресторане на Комсомольском проспекте, пока не уточняется.