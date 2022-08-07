Чубайса выписали из больницы в Италии

Экс-главу Роснано Анатолия Чубайса выписали из больницы города Ольбия на Сардинии. Его состояние улучшилось, сообщает La Repubblica.

«Анатолия Чубайса выписали из клиники 6 августа, поздним утром. Он покинул „Матер Ольбия“, передвигаясь без посторонней помощи», — пишет газета.

La Repubblica подчеркивает, что пока результаты токсикологического анализа Чубайса не получены. Однако врачи убеждены, что реакция организма политика на лечение подтверждает ранее поставленный диагноз — синдром Гийена-Барре (редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы).

В настоящее время экс-глава Роснано направляется на реабилитацию во Франкфурт-на-Майне.

31 июля Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник с синдром Гийена-Барре. Пока диагноз политика не считается окончательным. Его обследовали специалисты в костюмах химической защиты. Полиция также опросила людей, ставших свидетелями недомогания мужчины.