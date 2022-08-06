В Чечне и Дагестане запустят проект по исламскому банкингу

В Чечне и Дагестане в 2023 году запустят пилотный проект по исламскому банкингу, предполагающему запрет на взимание процентов по кредитам и выплату доходов по вкладам. Об этом сообщил «Интерфакс».

Его позднее могут распространить на территории всей страны. Эта мера, как рассчитывают власти, позволит привлечь средства из азиатских и арабских стран. Член Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что интерес к проекту проявляют, например, в Малайзии и Индонезии.

Центробанк планирует в ближайшем будущем усилить роль партнерского финансирования. Ранее стало известно, что на согласования направили законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию». Он должен узаконить исламский банкинг.

По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты, поэтому банки, как и любые другие кредитные организации с их стандартными продуктами, не могут оказывать услуги исламского банкинга.

Исламский банкинг запрещает занимать деньги под проценты, проводить сделки с условиями неопределенности и финансировать определенные сектора экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции и другие. Обычные банки не могут оказывать услуги исламского банкинга.

Согласно законопроекту, предоставлять такие услуги будут некредитные финансовые организации специального вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Эти организации будут внесены в реестр Центробанка, а также состоять в саморегулируемой организации (СРО).

ОПФ смогут предоставлять денежные займы без взимания вознаграждения, выступать посредниками при заключении договоров купли-продажи с условием о рассрочке или лизинге, финансировать производственную или торговую деятельность путем участия в уставных капиталах юрлиц или на условиях партнерства, а также предоставлять поручительства.

Экономическая модель ОПФ основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и покупке на них товаров, которые впоследствии продают с наценкой. Инвестирование в ОПФ исключает гарантированный возврат вложенной суммы.