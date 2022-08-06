перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Актрису Энн Хеч госпитализировали с серьезными ожогами после ДТП 4:01
Международная федерация шахмат признала россиянку Александру Костенюк спортсменкой года 3:13
В Чечне и Дагестане запустят проект по исламскому банкингу 2:29
Александр Роднянский перестал владеть российской киностудией, выпустившей «Левиафан» и «Дылду» 1:33
Daniela Cuevas/Unsplash
Турция согласилась частично оплачивать газ в рублях 0:57
В Беларуси признали экстремистскими стикерпаки в Telegram 0:22
Северная Корея объявила о победе над коронавирусом Вчера в 23:26
Инсайдер Мэттью Беллони рассказал о причинах отмены фильма «Бэтгерл» Вчера в 22:35
Фильм Сета Рогена о черепашках-ниндзя выйдет в августе 2023 года Вчера в 21:04
Винника экстрадировали в США, вышел второй сборник хитов Эминема и другие новости дня
Вчера в 20:26 дайджест
Стриминговые сервисы HBO Max и Discovery+ объединят в единую платформу Вчера в 19:58
На крыше ресторана «Турандот» пройдет концерт электронной музыки Electric Sound Garden Вчера в 19:25
Maryland GovPics/Wikimedia Commons
Суд обязал Кевина Спейси выплатить 31 млн долларов создателям «Карточного домика» Вчера в 17:59
Шоколад Ritter Sport начнут производить в России. Скорее всего, под новым названием Вчера в 17:08
Сергей Шнуров отрицает, что приезжал на Донбасс Вчера в 16:32
«Кухня на районе» накормит горячими обедами подопечных фонда «Дари еду» Вчера в 16:11
В состав жюри премии «Электронная буква» вошли Юлия Высоцкая, Светлана Сурганова и Любовь Аксенова Вчера в 15:26
Игорь Иванко/Агентство «Москва»
«Яндекс» запустил синхронный голосовой перевод прямых трансляций на русский язык Вчера в 15:15
Минюст предложил разрешить предпринимательскую деятельность без регистрации Вчера в 14:09
IKEA расширила зону доставки по России на 10 городов, где нет магазинов сети Вчера в 14:00

В Чечне и Дагестане запустят проект по исламскому банкингу

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:29

В Чечне и Дагестане в 2023 году запустят пилотный проект по исламскому банкингу, предполагающему запрет на взимание процентов по кредитам и выплату доходов по вкладам. Об этом сообщил «Интерфакс».

Его позднее могут распространить на территории всей страны. Эта мера, как рассчитывают власти, позволит привлечь средства из азиатских и арабских стран. Член Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что интерес к проекту проявляют, например, в Малайзии и Индонезии.

Центробанк планирует в ближайшем будущем усилить роль партнерского финансирования. Ранее стало известно, что на согласования направили законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию». Он должен узаконить исламский банкинг.

По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты, поэтому банки, как и любые другие кредитные организации с их стандартными продуктами, не могут оказывать услуги исламского банкинга.

Исламский банкинг запрещает занимать деньги под проценты, проводить сделки с условиями неопределенности и финансировать определенные сектора экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции и другие. Обычные банки не могут оказывать услуги исламского банкинга.

Согласно законопроекту, предоставлять такие услуги будут некредитные финансовые организации специального вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Эти организации будут внесены в реестр Центробанка, а также состоять в саморегулируемой организации (СРО).

ОПФ смогут предоставлять денежные займы без взимания вознаграждения, выступать посредниками при заключении договоров купли-продажи с условием о рассрочке или лизинге, финансировать производственную или торговую деятельность путем участия в уставных капиталах юрлиц или на условиях партнерства, а также предоставлять поручительства.

Экономическая модель ОПФ основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и покупке на них товаров, которые впоследствии продают с наценкой. Инвестирование в ОПФ исключает гарантированный возврат вложенной суммы.

События недели на afisha.ru
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
рок
«Панки в городе»: «Кис-кис», «Наив», «Операция пластилин», «План Ломоносова», Distemper
Клубный фестиваль с фаворитами бунтарской панк-музыки
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить