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В России собираются узаконить исламский банкинг

Семён Гудошников
Сегодня в 10:02

В скором времени в России может быть узаконен исламский банкинг. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию» и два законопроекта-спутника к нему.

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сейчас документы разосланы на согласования, рассматриваться они будут уже в осеннюю сессию.

По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты, поэтому банки, как и любые другие кредитные организации с их стандартными продуктами, не могут оказывать услуги исламского банкинга.

Исламский банкинг запрещает занимать деньги под проценты, проводить сделки с условиями неопределенности и финансировать определенные сектора экономики — игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции и другие. Обычные банки не могут оказывать услуги исламского банкинга.

Согласно законопроекту, предоставлять такие услуги будут некредитные финансовые организации специального вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Эти организации будут внесены в реестр Центробанка, а также состоять в саморегулируемой организации (СРО).

ОПФ смогут предоставлять денежные займы без взимания вознаграждения, выступать посредниками при заключении договоров купли-продажи с условием о рассрочке или лизинге, финансировать производственную или торговую деятельность путем участия в уставных капиталах юрлиц или на условиях партнерства, а также предоставлять поручительства.

Экономическая модель ОПФ основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и покупке на них товаров, которые впоследствии продают с наценкой, отмечает «Коммерсант».

«Передавая денежные средства ОПФ, инвестор участвует в прибылях и убытках организации партнерского финансирования, что исключает гарантированный возврат вложенной суммы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В мае прошлого года сообщалось о создании рабочей группы по исламским финансам при комитете Госдумы по финансовому рынку. Она должна была представить точечные изменения в законы, чтобы простимулировать приток финансов из ОАЭ и других исламских стран.

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