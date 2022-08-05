Иван Ургант ответил на требования депутатов уволить его с Первого канала

Иван Ургант иронично отреагировал на требования Группы по расследованию антироссийских действий (ГРАД) уволить его с Первого канала. Заявление по этому поводу телеведущий опубликовал в инстаграме*.
Ургант сказал, что внимательно ознакомился с материалами ГРАД, и считает появление такой группы необходимым, а все ее предложения — точными и своевременными. Для содействия «плодотворной работе» депутатов телеведущий внес несколько предложений.
Ранее члены ГРАД попросили руководство Первого канала и Большого театра уволить телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, а также режиссера Александра Молочникова.
Чтобы избежать увольнения, им предложили публично поддержать военную операцию на Украине. По мнению депутатов, в институциях, финансируемых государством, не должны работать люди, «отстаивающие позицию враждебных и недружественных» стран.
Актер Дмитрий Певцов и режиссер Николай Бурляев, входящие в ГРАД, считают, что депутатам необходимо в ближайшем будущем выявить так называемых агентов недружественного иностранного влияния в сфере культуры и пресекать их публичную деятельность. ГРАД уже начала формировать список «агентов».
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.