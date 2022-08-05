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Иван Ургант ответил на требования депутатов уволить его с Первого канала

Семён Гудошников
Сегодня в 16:47

Иван Ургант иронично отреагировал на требования Группы по расследованию антироссийских действий (ГРАД) уволить его с Первого канала. Заявление по этому поводу телеведущий опубликовал в инстаграме*.

Ургант сказал, что внимательно ознакомился с материалами ГРАД, и считает появление такой группы необходимым, а все ее предложения — точными и своевременными. Для содействия «плодотворной работе» депутатов телеведущий внес несколько предложений.

«Первое. В связи с очевидной необходимостью просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения.

Второе. В рамках развития и поддержки вашей идеи „русского маккартизма“ предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома „Back in USSR“.

Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии „Справедливая Россия — За правду“, кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде.

Четвертое. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу расследования антироссийской деятельности в Группу обнаружения врагов нашего общества.

Пятое. В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова „Фантазер“».
Иван Ургант
Телеведущий

Ранее члены ГРАД попросили руководство Первого канала и Большого театра уволить телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, а также режиссера Александра Молочникова.

Чтобы избежать увольнения, им предложили публично поддержать военную операцию на Украине. По мнению депутатов, в институциях, финансируемых государством, не должны работать люди, «отстаивающие позицию враждебных и недружественных» стран.

Актер Дмитрий Певцов и режиссер Николай Бурляев, входящие в ГРАД, считают, что депутатам необходимо в ближайшем будущем выявить так называемых агентов недружественного иностранного влияния в сфере культуры и пресекать их публичную деятельность. ГРАД уже начала формировать список «агентов».

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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