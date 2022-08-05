Иван Ургант ответил на требования депутатов уволить его с Первого канала

Иван Ургант иронично отреагировал на требования Группы по расследованию антироссийских действий (ГРАД) уволить его с Первого канала. Заявление по этому поводу телеведущий опубликовал в инстаграме*.

Ургант сказал, что внимательно ознакомился с материалами ГРАД, и считает появление такой группы необходимым, а все ее предложения — точными и своевременными. Для содействия «плодотворной работе» депутатов телеведущий внес несколько предложений.