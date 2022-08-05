перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джеймс Франко сыграет Фиделя Кастро в фильме «Алина с Кубы» 2:56
Netflix/YouTube
Netflix опубликовал трейлер романтической комедии «Любовь на вилле» с Томом Хоппером и Кэт Грэм 2:14
В Госдуме настаивают на увольнении Ивана Урганта, Александра Васильева и Александра Молочникова 1:29
Джонни Деппа и Джеффа Бека обвинили в краже текста в песне из альбома «18» 0:47
YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного как «Гоблин» Вчера в 23:27
Уиллем Дефо снимется в фильме Нади Латиф «Человек в моем подвале» Вчера в 22:58
The Late Show with Stephen Colbert/YouTube
Киану Ривз сыграет в сериале «Дьявол в белом городе». Его спродюсируют Ди Каприо и Скорсезе Вчера в 22:10
Катя IOWA расскажет о ведении соцсетей и общении со слушателями на «Плюс Даче» Вчера в 21:17
Кайли Дженнер обвинили в нарушении санитарных норм при выпуске косметики Вчера в 21:09
Фонд храма Христа Спасителя опроверг сообщения о концерте «Хит-парад СССР» Вчера в 21:07
Вышел первый тизер продолжения «Джокера». Кажется, в фильме все-таки появится Леди Гага Вчера в 20:53
Ракова признала вину, Бейонсе вновь просят изменить песню и другие новости дня
Вчера в 20:28 дайджест
Журналиста Романа Доброхотова* заочно арестовали за незаконное пересечение границы Вчера в 20:00
VK Play и Бумагогория запустили конкурс для разработчиков игр Вчера в 19:17
Из соцсетей Бриттни Грайнер
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии Вчера в 18:55
Вышел трейлер фильма «Банши Инишира» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях Вчера в 18:10
Идрис Эльба сыграет главную роль в новом шпионском триллере от Netflix Вчера в 17:09
«Винзавод» запустил опен-колл для кураторов и независимых объединений Вчера в 16:58
Объявлен лонг-лист премии «Просветитель.Перевод» за лучший нон-фикшен Вчера в 16:18
«Юрент» запустил годовую подписку на электросамокаты Вчера в 16:07

В Госдуме настаивают на увольнении Ивана Урганта, Александра Васильева и Александра Молочникова

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:29

Члены Госдумы, входящие в группу по расследованию антироссийских действий (ГРАД), попросили руководство Первого канала и Большого театра уволить телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, а также режиссера Александра Молочникова. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Депутаты настаивают на прекращении сотрудничества с этими специалистами в том случае, если те не поддержат публично специальную военную операцию на Украине. По мнению ГРАД, в институциях, финансируемых государством, не должны работать люди, «отстаивающие позицию враждебных и недружественных» стран.

Такой позиции придерживаются в числе прочих актер Дмитрий Певцов и режиссер Николай Бурляев. Они считают, что депутатам необходимо в ближайшем будущем выявить так называемых «агентов недружественного иностранного влияния в сфере культуры» и пресекать их публичную деятельность.

ГРАД уже начала формировать список «агентов». В него включили Ивана Урганта, Александра Васильева и Александра Молочникова. Их руководителей — Константина Эрнста и Владимира Урина — в перечне отметили как «пособников». Также в реестр попали музыканты из группы «Би-2».

Депутаты обратились к главам Минкульта и Минцифры к запросом сменить руководителей Первого канала и Большого театра, если те откажутся разрывать контракты с Ургантом, Васильевым и Молочниковым.

«Все то, что выходит на большие экраны, сцены, выставочные залы, должно быть под контролем государства — это очевидно. Иначе мы будем разрушать сами себя. И то, что разрушает наше государство изнутри, надо давить, как клопов. Большое количество таких „клопов“ у нас сидит в культуре и искусстве, особенно в больших городах», — заявил Певцов.

События недели на afisha.ru
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
джаз
Hot Havana Orchestra
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить