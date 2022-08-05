В Госдуме настаивают на увольнении Ивана Урганта, Александра Васильева и Александра Молочникова

Члены Госдумы, входящие в группу по расследованию антироссийских действий (ГРАД), попросили руководство Первого канала и Большого театра уволить телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, а также режиссера Александра Молочникова. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Депутаты настаивают на прекращении сотрудничества с этими специалистами в том случае, если те не поддержат публично специальную военную операцию на Украине. По мнению ГРАД, в институциях, финансируемых государством, не должны работать люди, «отстаивающие позицию враждебных и недружественных» стран.

Такой позиции придерживаются в числе прочих актер Дмитрий Певцов и режиссер Николай Бурляев. Они считают, что депутатам необходимо в ближайшем будущем выявить так называемых «агентов недружественного иностранного влияния в сфере культуры» и пресекать их публичную деятельность.

ГРАД уже начала формировать список «агентов». В него включили Ивана Урганта, Александра Васильева и Александра Молочникова. Их руководителей — Константина Эрнста и Владимира Урина — в перечне отметили как «пособников». Также в реестр попали музыканты из группы «Би-2».

Депутаты обратились к главам Минкульта и Минцифры к запросом сменить руководителей Первого канала и Большого театра, если те откажутся разрывать контракты с Ургантом, Васильевым и Молочниковым.

«Все то, что выходит на большие экраны, сцены, выставочные залы, должно быть под контролем государства — это очевидно. Иначе мы будем разрушать сами себя. И то, что разрушает наше государство изнутри, надо давить, как клопов. Большое количество таких „клопов“ у нас сидит в культуре и искусстве, особенно в больших городах», — заявил Певцов.