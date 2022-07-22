Жара в Европе бьет рекорды: пожары уничтожают дома и леса, погибают тысячи людей, плавятся дороги. На днях генеральный секретарь ООН заявил, что человечество стоит перед лицом «коллективного самоубийства». «Афиша Daily» рассказывает, что происходит.

Что происходит?

С середины июля в Европе установилась аномальная жара, которая стала причиной лесных пожаров в Португалии, Испании, Хорватии и на юге Франции. Борьба с ними осложнена обмелением водоемов — например, значительное падение уровня воды отмечается в реках Рейн, Эбро, Рона и По. Во Франции горит 10 тыс. гектаров, эвакуированы более 12 тыс. человек, в Испании — 3000 гектаров и 3000 человек соответственно. В Португалии лесные пожары уничтожили почти 40 тыс. гектаров лесов и насаждений. В некоторых европейских регионах объявлен «красный» уровень опасности. От пожаров пострадали дома, личные автомобили, техника и предприятия.

Жара в Британии побила исторический рекорд температуры, превысив 40 градусов по Цельсию. Из‑за этого расплавились взлетные полосы в аэропорту Лутон и на военной базе под Оксфордом, деформировались автодороги и рельсы железных дорог. «Большая часть нашей инфраструктуры не была построена для использования при таких температурах. Нам понадобились бы десятилетия, чтобы заменить все транспортные сети», — сказал министр транспорта страны Грант Шаппс. Пожары уничтожили уже 41 дом в Лондоне.

Температура в Португалии достигла 47 градусов. 22 июля ВОЗ сообщила, что только в Испании и Португалии от жары погибли 1700 человек. Страдают не только люди: в Испании птицы падают на землю из‑за обезвоживания, в зоопарках по всему ЕС умирают животные.

В Дании 20 июля стало самым жарким днем за последний 81 год. Температура воздуха прогрелась до 35,6 градуса по Цельсию. Аномально высокие температуры и связанные с ними проблемы регистрируются также в Нидерландах, Швейцарии, Германии, Италии, Бельгии, Венгрии, Греции.

На этом фоне многие обратили внимание на интервью метеоролога, которое вышло на британском телеканале. Джон Хаммонд заявил, что в ближайшие дни в стране будут «сотни, если не тысячи смертей» из‑за экстремальной жары. Ведущая перебила его словами «я хочу, чтобы мы были довольны такой погодой. Не знаю, что такого случилось с метеорологами, что сделало вас такими фаталистами и предвестниками смерти». Пользователи соцсетей сравнили этот диалог со сценой из фильма Netflix «Не смотрите наверх».

Скотт Дункан, метеоролог из Лондона: «Ничего подобного мы не видели. Мы не можем сравнивать эту надвигающуюся жару с летом 1976 года. Более теплый мир, благодаря изменению климата, вызванному деятельностью человека, позволяет почти без усилий преодолевать пороги экстремальной жары. Мы продолжаем наблюдать это по всей планете — не только в Европе»

Какими будут последствия?

Специализированное агентство Rystad Energy прогнозирует, что жара усугубит энергетический кризис, связанный со спецоперацией на Украине. Станции, работающие на природном газе, при высоких температурах менее эффективны, а ядерные генераторы с трудом справляются с охлаждением своих систем. С дефицитом энергии Евросоюз столкнется задолго до начала холодов. Многие страны столкнутся с неурожаем из‑за засухи.

Кроме того, после одной волны жары с большой вероятностью придет другая волна, еще более жаркая. Это связано с тем, что почва осушается и при высоких температурах земля не может охладиться с помощью испарения.

Почему это происходит?

У ученых сегодня нет сомнений в том, что главная причина экстремальных температур — это глобальные изменения климата, вызванные деятельностью человека. Сейчас страдает в первую очередь Европа, так как там находится изолированная зона низкого давления — она притягивает горячий воздух из Северной Африки. Подробнее о том, как это работает, можно узнать здесь.

© Christopher Furlong/Getty Images

Что с этим делать?

В глобальном смысле — замедлять стремительные изменения климата. Снижать и в перспективе прекращать использование ископаемого топлива, переходить на новые зеленые и ресурсоэффективные технологии, сокращать рубки лесов. Глава ООН Антониу Гутерриш заявил: «Половина человечества находится в опасной зоне из‑за наводнений, засух, сильных штормов и лесных пожаров. Ни одна нация не застрахована. Тем не менее мы продолжаем подпитывать нашу зависимость от ископаемого топлива».

Всемирная организация здравоохранения в своем обращении написала: «В конечном счете события этой недели еще раз указывают на острую потребность в общеевропейских действиях для эффективной борьбы с изменением климата — всеобъемлющим кризисом нашего времени, который угрожает как индивидуальному здоровью, так и самому существованию человечества. Чтобы это произошло, правительства должны продемонстрировать политическую волю и подлинное лидерство в реализации глобального Парижского соглашения об изменении климатаСоглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Его поддержали все 197 участников РКИК (193 страны — члена ООН, а также Палестина, Ниуэ, Острова Кука и ЕС)., при этом сотрудничество должно заменить разделение и пустую риторику».

В локальном смысле мегаполисы будут постепенно адаптироваться к волнам жары. Сейчас дома во многих городах Европы не адаптированы к жаре. Например, в Берлине запрещена установка кондиционеров на исторические здания, так как это портит облик построек. О комплексных подходах к охлаждению городов мы писали здесь. Важную роль в этом играет озеленение (в том числе крыш) и светоотражающие покрытия.

Подробности по теме
Жарко и страшно непредсказуемо: Ангелина Давыдова — о том, на какой планете мы будем жить
Жарко и страшно непредсказуемо: Ангелина Давыдова — о том, на какой планете мы будем жить