Что происходит?

С середины июля в Европе установилась аномальная жара, которая стала причиной лесных пожаров в Португалии, Испании, Хорватии и на юге Франции. Борьба с ними осложнена обмелением водоемов — например, значительное падение уровня воды отмечается в реках Рейн, Эбро, Рона и По. Во Франции горит 10 тыс. гектаров, эвакуированы более 12 тыс. человек, в Испании — 3000 гектаров и 3000 человек соответственно. В Португалии лесные пожары уничтожили почти 40 тыс. гектаров лесов и насаждений. В некоторых европейских регионах объявлен «красный» уровень опасности. От пожаров пострадали дома, личные автомобили, техника и предприятия.

Жара в Британии побила исторический рекорд температуры, превысив 40 градусов по Цельсию. Из‑за этого расплавились взлетные полосы в аэропорту Лутон и на военной базе под Оксфордом, деформировались автодороги и рельсы железных дорог. «Большая часть нашей инфраструктуры не была построена для использования при таких температурах. Нам понадобились бы десятилетия, чтобы заменить все транспортные сети», — сказал министр транспорта страны Грант Шаппс. Пожары уничтожили уже 41 дом в Лондоне.

Температура в Португалии достигла 47 градусов. 22 июля ВОЗ сообщила, что только в Испании и Португалии от жары погибли 1700 человек. Страдают не только люди: в Испании птицы падают на землю из‑за обезвоживания, в зоопарках по всему ЕС умирают животные.

В Дании 20 июля стало самым жарким днем за последний 81 год. Температура воздуха прогрелась до 35,6 градуса по Цельсию. Аномально высокие температуры и связанные с ними проблемы регистрируются также в Нидерландах, Швейцарии, Германии, Италии, Бельгии, Венгрии, Греции.

На этом фоне многие обратили внимание на интервью метеоролога, которое вышло на британском телеканале. Джон Хаммонд заявил, что в ближайшие дни в стране будут «сотни, если не тысячи смертей» из‑за экстремальной жары. Ведущая перебила его словами «я хочу, чтобы мы были довольны такой погодой. Не знаю, что такого случилось с метеорологами, что сделало вас такими фаталистами и предвестниками смерти». Пользователи соцсетей сравнили этот диалог со сценой из фильма Netflix «Не смотрите наверх».