Жара в Европе бьет рекорды: пожары уничтожают дома и леса, погибают тысячи людей, плавятся дороги. На днях генеральный секретарь ООН заявил, что человечество стоит перед лицом «коллективного самоубийства». «Афиша Daily» рассказывает, что происходит.
Что происходит?
С середины июля в Европе установилась аномальная жара, которая стала причиной лесных пожаров в Португалии, Испании, Хорватии и на юге Франции. Борьба с ними осложнена обмелением водоемов — например, значительное падение уровня воды отмечается в реках Рейн, Эбро, Рона и По. Во Франции горит 10 тыс. гектаров, эвакуированы более 12 тыс. человек, в Испании — 3000 гектаров и 3000 человек соответственно. В Португалии лесные пожары уничтожили почти 40 тыс. гектаров лесов и насаждений. В некоторых европейских регионах объявлен «красный» уровень опасности. От пожаров пострадали дома, личные автомобили, техника и предприятия.
Жара в Британии побила исторический рекорд температуры, превысив 40 градусов по Цельсию. Из‑за этого расплавились взлетные полосы в аэропорту Лутон и на военной базе под Оксфордом, деформировались автодороги и рельсы железных дорог. «Большая часть нашей инфраструктуры не была построена для использования при таких температурах. Нам понадобились бы десятилетия, чтобы заменить все транспортные сети», — сказал министр транспорта страны Грант Шаппс. Пожары уничтожили уже 41 дом в Лондоне.
Температура в Португалии достигла 47 градусов. 22 июля ВОЗ сообщила, что только в Испании и Португалии от жары погибли 1700 человек. Страдают не только люди: в Испании птицы падают на землю из‑за обезвоживания, в зоопарках по всему ЕС умирают животные.
В Дании 20 июля стало самым жарким днем за последний 81 год. Температура воздуха прогрелась до 35,6 градуса по Цельсию. Аномально высокие температуры и связанные с ними проблемы регистрируются также в Нидерландах, Швейцарии, Германии, Италии, Бельгии, Венгрии, Греции.
На этом фоне многие обратили внимание на интервью метеоролога, которое вышло на британском телеканале. Джон Хаммонд заявил, что в ближайшие дни в стране будут «сотни, если не тысячи смертей» из‑за экстремальной жары. Ведущая перебила его словами «я хочу, чтобы мы были довольны такой погодой. Не знаю, что такого случилось с метеорологами, что сделало вас такими фаталистами и предвестниками смерти». Пользователи соцсетей сравнили этот диалог со сценой из фильма Netflix «Не смотрите наверх».
Какими будут последствия?
Специализированное агентство Rystad Energy прогнозирует, что жара усугубит энергетический кризис, связанный со спецоперацией на Украине. Станции, работающие на природном газе, при высоких температурах менее эффективны, а ядерные генераторы с трудом справляются с охлаждением своих систем. С дефицитом энергии Евросоюз столкнется задолго до начала холодов. Многие страны столкнутся с неурожаем из‑за засухи.
Кроме того, после одной волны жары с большой вероятностью придет другая волна, еще более жаркая. Это связано с тем, что почва осушается и при высоких температурах земля не может охладиться с помощью испарения.
Почему это происходит?
У ученых сегодня нет сомнений в том, что главная причина экстремальных температур — это глобальные изменения климата, вызванные деятельностью человека. Сейчас страдает в первую очередь Европа, так как там находится изолированная зона низкого давления — она притягивает горячий воздух из Северной Африки. Подробнее о том, как это работает, можно узнать здесь.
Что с этим делать?
В глобальном смысле — замедлять стремительные изменения климата. Снижать и в перспективе прекращать использование ископаемого топлива, переходить на новые зеленые и ресурсоэффективные технологии, сокращать рубки лесов. Глава ООН Антониу Гутерриш заявил: «Половина человечества находится в опасной зоне из‑за наводнений, засух, сильных штормов и лесных пожаров. Ни одна нация не застрахована. Тем не менее мы продолжаем подпитывать нашу зависимость от ископаемого топлива».
Всемирная организация здравоохранения в своем обращении написала: «В конечном счете события этой недели еще раз указывают на острую потребность в общеевропейских действиях для эффективной борьбы с изменением климата — всеобъемлющим кризисом нашего времени, который угрожает как индивидуальному здоровью, так и самому существованию человечества. Чтобы это произошло, правительства должны продемонстрировать политическую волю и подлинное лидерство в реализации глобального Парижского соглашения об изменении климатаСоглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Его поддержали все 197 участников РКИК (193 страны — члена ООН, а также Палестина, Ниуэ, Острова Кука и ЕС)., при этом сотрудничество должно заменить разделение и пустую риторику».
В локальном смысле мегаполисы будут постепенно адаптироваться к волнам жары. Сейчас дома во многих городах Европы не адаптированы к жаре. Например, в Берлине запрещена установка кондиционеров на исторические здания, так как это портит облик построек. О комплексных подходах к охлаждению городов мы писали здесь. Важную роль в этом играет озеленение (в том числе крыш) и светоотражающие покрытия.