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Журналиста Романа Доброхотова* заочно арестовали за незаконное пересечение границы

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:00

Журналиста Романа Доброхотова*, известного как главного редактора издания The Insider**, заочно арестовали на два месяца. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы, сообщил «Интерфакс».

Доброхотову* предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. 1 августа 2021 года он «скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска».

Журналист ранее уже был объявлен в розыск. Срок его ареста будет отсчитываться со дня задержания в России или со дня экстрадиции и передачи конвою ФСИН. СМИ ранее сообщали, что Доброхотов находится в Австрии.

28 июля против Доброхотова* также составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Помимо этого, главред The Insider** проходит свидетелем по делу о клевете из‑за расследования о катастрофе Boeing MH-17.

* Роман Доброхотов внесен Минюстом РФ в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** Издание The Insider признано в России нежелательной организацией, ранее СМИ также включили в список иноагентов.

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