На главреда The Insider Романа Доброхотова* завели дело о дискредитации армии

На основателя расследовательского издания The Insider* Романа Доброхотова* составили административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (дискредитация российской армии). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы.

Дело Доброхотова поступило в суд. Если журналиста привлекут как физическое лицо, ему грозит штраф в 50 тыс. рублей, если как должностное — 500 тыс. В каких именно действиях главреда The Insider усмотрели дискредитацию армии, не уточняется.

Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете из‑за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing МН-17, возбужденного в отношении неустановленных лиц. Также журналист объявлен в розыск по обвинению в незаконном пересечении государственной границы.

По данным ФСБ, он пересек границу с Украиной 1 августа, минуя пункты пропуска. Источник ТАСС сообщает, что Доброхотов сейчас в Австрии.

*Издание The Insider и его основатель Роман Доброхотов внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.