Моника Левински попросила Бейонсе убрать ее имя из текста песни «Partition»

Бывшая сотрудница Белого дома США Моника Левински, прославившаяся из‑за сексуальной связи с президентом Биллом Клинтоном, призвала в твиттере американскую певицу Бейонсе изменить текст ее песни «Partition».

Левински перепостила статью о том, что Бейонсе согласилась перезаписать трек «Heated» с недавнего альбома «Renaissance» после критики со стороны сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Тем временем мы в „Partition“», — добавила Левински, намекая на необходимость поменять текст в еще одной композиции. Женщина надеется, что Бейонсе отредактирует строчку «Он сорвал все пуговицы, разорвал мою блузку и сделал „Монику Левински“ на мое платье».

В этих словах певица описывает секс на заднем сидении автомобиля по пути в клуб. Имя Левински в этом контексте отсылает к скандалу 1998 года, когда общественность узнала о ее романе с женатым президентом США.

Доказательством связи между лидером страны и его подчиненной стало платье Левински, на котором обнаружили следы семенной жидкости Клинтона. Ранее Левински уже заявляла, что обсуждения секс-скандала были для нее унизительны.

Песня «Partition» вышла в 2013 году. Тогда Левински отметила, что лучше бы Бейонсе упомянула в тексте трека имя Билла Клинтона, а не ее. Левински выступает против травли женщин в свете их романов с кем бы то ни было и считает общество преимущественно мизогинным.