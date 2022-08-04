перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Моника Левински попросила Бейонсе убрать ее имя из текста песни «Partition» 3:00
Рина Саваяма выпустила песню «Hold The Girl» и клип на нее 2:19
В Италии арестовали имущество архитектора Ланфранко Чирилло. В 2014 году он получил гражданство РФ 1:31
Warner Bros. выпустит сиквел «Джокера» в октябре 2024 года 0:37
Из соцсетей парков "Диснейленд"
Джаред Лето и Джейми Ли Кертис сыграют в новом «Особняке с привидениями» Вчера в 23:41
Новые владельцы KFC и Pizza Hut в России переименуют сети и поменяют логотипы Вчера в 23:02
Боец Конор МакГрегор впервые снимется в кино. Он сыграет в ремейке «Дома у дороги» Вчера в 22:36
«Черноголовка» намерена занять 50% российского рынка безалкогольных напитков Вчера в 21:57
Эвелина Бледанс откроет в Москве инклюзивный театр Вчера в 21:55
Крупный пожар на складе Ozon, треклист нового сборника Эминема и другие новости дня
Вчера в 20:35 дайджест
Фильм Оливера Стоуна о группе The Doors выйдет на экраны в России 25 августа Вчера в 19:59
В храме Христа Спасителя пройдет концерт «Хит-парад СССР» Вчера в 19:29
В России появятся магазины duty free для дипломатов и сотрудников международных организаций Вчера в 18:53
«Профсоюз журналистов» оштрафовали на полмиллиона рублей за дискредитацию армии Вчера в 18:08
Dmitry Rodionov/Unsplash
Huawei остановила работу своего интернет-магазина Vmall в России Вчера в 18:00
В Нагорном Карабахе ввели частичную мобилизацию Вчера в 17:32
Съемки пятого сезона «Фарго» начнутся осенью Вчера в 17:29
В «Москвариуме» на ВДНХ пройдет подводная вечеринка. В программе — концерт группы «Банд’Эрос» Вчера в 17:12
«ДДТ» выпустила клип «Не с вами» — о протестном молодом поколении и его конфликте с отцами Вчера в 17:05
Dan Garcia/flickr
Эминем опубликовал треклист альбома «Curtain Call 2». В нем песни с Бейонсе, Dr. Dre и 50 Cent Вчера в 16:37

Моника Левински попросила Бейонсе убрать ее имя из текста песни «Partition»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:00

Бывшая сотрудница Белого дома США Моника Левински, прославившаяся из‑за сексуальной связи с президентом Биллом Клинтоном, призвала в твиттере американскую певицу Бейонсе изменить текст ее песни «Partition».

Левински перепостила статью о том, что Бейонсе согласилась перезаписать трек «Heated» с недавнего альбома «Renaissance» после критики со стороны сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Тем временем мы в „Partition“», — добавила Левински, намекая на необходимость поменять текст в еще одной композиции. Женщина надеется, что Бейонсе отредактирует строчку «Он сорвал все пуговицы, разорвал мою блузку и сделал „Монику Левински“ на мое платье».

В этих словах певица описывает секс на заднем сидении автомобиля по пути в клуб. Имя Левински в этом контексте отсылает к скандалу 1998 года, когда общественность узнала о ее романе с женатым президентом США.

Доказательством связи между лидером страны и его подчиненной стало платье Левински, на котором обнаружили следы семенной жидкости Клинтона. Ранее Левински уже заявляла, что обсуждения секс-скандала были для нее унизительны.

Песня «Partition» вышла в 2013 году. Тогда Левински отметила, что лучше бы Бейонсе упомянула в тексте трека имя Билла Клинтона, а не ее. Левински выступает против травли женщин в свете их романов с кем бы то ни было и считает общество преимущественно мизогинным.

Подробности по теме
Бейонсе изменит текст песни после критики со стороны людей с ограниченными возможностями
Бейонсе изменит текст песни после критики со стороны людей с ограниченными возможностями
События недели на afisha.ru
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить