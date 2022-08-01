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Бейонсе изменит текст песни после критики со стороны людей с ограниченными возможностями

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:40

Бейонсе запишет новую версию песни «Heated», вошедшую в недавний альбом «Renaissance». Об этом сообщила Би-би-си со ссылкой на представителей артистки. Причиной станет критика со стороны сообщества людей с ограниченными возможностями.

Слушателей возмутила строчка из трека, в которой певица использует выражение spazzin’ on that ass. Оно означает «сходить с ума», а само слово spazz происходит от названия болезни — спастического церебрального паралича.

В Великобритании spazz нередко используется для высмеивания или унижения людей с ДЦП. По словам представителей Бейонсе, в США это слово имеет и другие значения, в свете чего певица и применила его в песне.

«Оно не было использовано намеренно, чтобы причинить вред», — заявила команда артистки. Тем не менее Бейонсе намерена поменять текст, чтобы не обижать поклонников. Когда это будет сделано, неизвестно.

Ранее аналогичной критике подверглась другая исполнительница — Лиззо. Она также использовала слово spazz в песне «Grrrls». Лиззо перевыпустила трек и принесла извинения, заявив, что понимает силу слов.

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