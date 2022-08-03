В России стоимость вин из Чили и Аргентины вырастет на 30%

Импортеры прогнозируют, что цены на вина из Нового Света в российских магазинах в 2023 году вырастут на 30% из‑за сложностей с логистикой. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным прогноза виноторговой компании «Форт», на повышение цен влияет «зеленая повестка», которая требует снижения выбросов CO2 от морских перевозок, что грозит снижением скорости доставки и ростом цен на логистику на 5–10%.

Кроме того, цены поднимутся из‑за энергетического кризиса и сложности с урожаем винограда в Аргентине и Чили. По мнению директора по импорту «Форт» Дарьи Сологуб, цены на недорогие вина именно из этих стран могут вырасти заметнее всего, так как логистика занимает большую долю в ценообразовании.

«В вине точно будет переключение на латиноамериканские и российские, которые будут более доступными», — заметил гендиректор «Алкогольной сибирской группы» Сергей Лебедев.