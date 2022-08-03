перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, включая эмбарго на поставки золота 16:12
BTS выпустят кулинарную книгу c личными рецептами 16:00
«Пока речи о сожжении не идет»: уральские «эсеры» купили сотни книг с ЛГБТ-героями и передали их РПЦ 15:44
Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Китай намерен принять решительные меры в ответ на ее визит 14:53
«Тануки»/«ВКонтакте»
Суд обязал основателя «Мужского государства»* возместить ущерб сети «Тануки» от травли 14:32
На «Госуслугах» стартовал прием заявок от ИТ-специалистов на отсрочку в осенний призыв 14:05
В России стоимость вин из Чили и Аргентины вырастет на 30% 14:04
Ректор «Шанинки» Сергей Зуев признал вину по делу о мошенничестве. Его отпустили под домашний арест Обновлено в 13:18
«Курара» и Obladaet: площадка Summer Stage объявила концертную программу на август 13:08
Drake/YouTube
Жизнь рэп-звезды в новом клипе Дрейка «Sticky» 13:01
Австралия объявила первую за десять лет проверку боеготовности войск 11:55
ТАСС: ректора РАНХиГС Мау отпустили из‑под домашнего ареста под подписку о невыезде 10:52
Возвращение домой в трейлере финального сезона «Атланты» 10:40
Шути Гатва сыграет первого Доктора-гея в сериале «Доктор Кто» 10:00
Александр Авилов/Агентство «Москва»
ФОМ: 69% россиян никогда не были за границей, 30% не выезжали за пределы региона 9:42
Россиянам и белорусам все же разрешат сдавать несколько вариантов TOEFL, но в удаленном формате 9:00
Селена Гомес спродюсирует ремейк фильма «Деловая женщина» 2:06
Warner Bros. отменила релиз фильма «Бэтгерл» 1:37
Элизабет Мосс снимется в мини-сериале «Вуаль» от автора «Острых козырьков» 1:06
Вышел трейлер хоррора «Великолепный» с Дж.-К.Симмонсом в роли древнего бога, живущего в туалете 0:32

В России стоимость вин из Чили и Аргентины вырастет на 30%

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:04

Импортеры прогнозируют, что цены на вина из Нового Света в российских магазинах в 2023 году вырастут на 30% из‑за сложностей с логистикой. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным прогноза виноторговой компании «Форт», на повышение цен влияет «зеленая повестка», которая требует снижения выбросов CO2 от морских перевозок, что грозит снижением скорости доставки и ростом цен на логистику на 5–10%.

Кроме того, цены поднимутся из‑за энергетического кризиса и сложности с урожаем винограда в Аргентине и Чили. По мнению директора по импорту «Форт» Дарьи Сологуб, цены на недорогие вина именно из этих стран могут вырасти заметнее всего, так как логистика занимает большую долю в ценообразовании.

«В вине точно будет переключение на латиноамериканские и российские, которые будут более доступными», — заметил гендиректор «Алкогольной сибирской группы» Сергей Лебедев.

Подробности по теме
Что будет с вином в России? Поставки из каких стран остановились? Отвечает крупный импортер
Что будет с вином в России? Поставки из каких стран остановились? Отвечает крупный импортер
События недели на afisha.ru
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Коммерсант
Люди
Сергей Лебедев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить