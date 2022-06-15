Что будет с вином в России? Поставки из каких стран остановились? Отвечает крупный импортер

Исполнительный директор компании Luding Group (по ее собственным данным, крупнейший импортер вина в России) Эрнест Хачатурян дал интервью РБК, в котором рассказал о будущем рынка вин в стране и возможностях для их импорта на фоне введенных санкций.

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По словам топ-менеджера компании, в 2021 году крупнейшими поставщиками вин на российский рынок стали Италия, Грузия и Испания. Сложившаяся структура импорта, очевидно, изменится.

Первым среди главных трендов Хачатурян называет увеличение спроса на грузинские вина . Это, по его словам, стало возможно в том числе благодаря развитию Грузией туризма и заинтересованности со стороны российских путешественников.

Вторая тенденция — интерес к виноделию Армении . «Присутствие вин из Армении и Грузии будет увеличиваться в ассортименте российских торговых точек, баров и ресторанов. Потенциал для этого у них огромный», — говорит Хачатурян.