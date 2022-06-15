Что будет с вином в России? Поставки из каких стран остановились? Отвечает крупный импортер

Исполнительный директор компании Luding Group (по ее собственным данным, крупнейший импортер вина в России) Эрнест Хачатурян дал интервью РБК, в котором рассказал о будущем рынка вин в стране и возможностях для их импорта на фоне введенных санкций.
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По словам топ-менеджера компании, в 2021 году крупнейшими поставщиками вин на российский рынок стали Италия, Грузия и Испания. Сложившаяся структура импорта, очевидно, изменится.
Первым среди главных трендов Хачатурян называет увеличение спроса на грузинские вина. Это, по его словам, стало возможно в том числе благодаря развитию Грузией туризма и заинтересованности со стороны российских путешественников.
Вторая тенденция — интерес к виноделию Армении. «Присутствие вин из Армении и Грузии будет увеличиваться в ассортименте российских торговых точек, баров и ресторанов. Потенциал для этого у них огромный», — говорит Хачатурян.
Рост внимания к российским винам, согласно его утверждению, третий в числе трендов. Топ-менеджер подчеркивает: «Отрасль молодая: по сути, она начала формироваться лишь несколько лет назад». При этом он отмечает ежегодное увеличение интереса к продукции российских виноделов в том числе за счет внутреннего туризма.
При этом, по его словам, европейские вина продолжают поступать в Россию: с позициями дешевле 300 евро за бутылку (санкционный порог, установленный на экспорт алкоголя из ЕС на российский рынок. — Прим. ред.) сейчас проблем не возникает. Запасы по более дорогим напиткам «занимают мало места у любого импортера», рассказал топ-менеджер компании.
Полностью вывоз вин и другого спиртного в Россию сейчас запретили только Австралия и США. Их доля на российском рынке до санкций, по данным Luding Group, составляла порядка 2%.
Также Хачатурян упомянул возможность для роста поставок из стран, «сохранивших позитивные отношения с Россией», но не представленных широко на отечественном рынке.
Ключевыми вопросами, связанными с поставками продукции из этих государств, Хачатурян назвал себестоимость товара и логистики, а также желания потребителей и их вкусовые привычки.
Среди главных проблем после 24 февраля он выделил удорожание стоимости логистики, резкие ее колебания в зависимости от наличия транспорта на границе для отгрузки, ограничения для транспорта с европейскими номерами на границе с Беларусью, усложнение платежей и попадание банков под санкции. «И тут мы видим положительную динамику: партнеры с пониманием относятся к ситуации, часто идут навстречу», — рассказал топ-менеджер.
В начале 2022 года в России основной объем продаж в штуках приходится на импортные вина до 500 рублей. После резких скачков валютных курсов, по словам представителя Luding Group, «ни один производитель, дистрибьютор, импортер или розничная сеть не заинтересованы в том, чтобы взвинчивать цены» — это отрицательно отразится на уровне спроса.