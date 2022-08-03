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Австралия объявила первую за десять лет проверку боеготовности войск

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:55

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о начале первой за десять лет проверке боевой готовности вооруженных сил. Об этом сообщает телеканал SBS.

По словам премьера, такое решение было принято для «защиты нации и предотвращения конфликтов» на фоне растущих угроз безопасности.

«Этот смотр подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие оборонных возможностей и структуры вооруженных сил поставленным целям, их доступность и максимальный доход от инвестиций», — рассказал Альбанезе.

Проверку будут осуществлять экс-глава Минобороны Стивен Смит и отставной маршал авиации Ангус Хьюстон. Итоги должны быть представлены не позднее марта 2023 года.

Объявление о проверке боеготовности было сделано на фоне конфликта на Тайване. 2 августа на остров впервые за 25 лет прибыл спикер палаты представителей США. КНР считает Тайвань своей провинцией и не поддерживает никакие контакты представителей Тайбэя с действующими чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

«Наша позиция по Тайваню ясна: мы не хотим никаких односторонних изменений в статус-кво», — сказал Альбанезе.

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