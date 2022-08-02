Россиянам закрыли доступ к международному экзамену по английскому языку TOEFL, который организует компания ETS. Об этом сообщил «Коммерсант».

По словам издания, пользователи с гражданством России не могут зарегистрироваться на сайте экзамена. При попытке на экране появляется сообщение о несоответствии данных требованиям ETS.

В организации подтвердили, что гражданам России и КНДР запретили создавать учетные записи и записываться на экзамены. Это произошло по требованию Минфина США. Ограничения коснулись также резидентов России.

Проведение экзаменов TOEFL на территории России и Беларуси приостановили еще в начале марта после начала специальной военной операции на Украине. Также в России прекратили регистрацию на экзамены IELTS.

В мае Высшая школа экономики разработала аналог TOEFL и IELTS. Результат этого экзамена будут предоставлять в соответствии с Общеевропейской шкалой языковой компетенции (CEFR).