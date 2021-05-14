Правительство утвердило перечень «недружественных стран». В него вошли только США и Чехия

Правительство утвердило список «недружественных стран» по отношению к России. В нем оказались только два государства — США и Чехия. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно акту, посольства «недружественных государств» не смогут нанимать на работу людей в России. Такой указ в конце апреля подписал Владимир Путин. Ограничения для Чехии — 19 работников, а представительства США не смогут трудоустроить ни одного человека.

С 12 мая посольство США в Москве перестало обрабатывать заявки на неиммиграционные визы, за исключением дипломатических. Консульские услуги предоставляют только американцам и лишь в экстренных случаях, число которых ограничено.