Генсек ООН подписал c Россией соглашение по вывозу зерна из Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу подписал соглашение о содействии в вывозе зерна с Украины. Об этом сообщил «Коммерсант».

По мнению Гутерриша, «продуктовая сделка», предполагающая возвращение российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, поможет стабилизировать цены на продовольствие в мире. Это необходимо в том числе для устранения угрозы массового голода в менее благополучных странах.

Генсек ООН объявил также о создании совместного координационного центра для мониторинга вывоза зерна из портов Украины. По подсчетам украинских властей, для вывода зерна потребуется около 10 дней.

Россия подписала соглашение об экспорте украинского зерна с ООН и Турцией. Ранее аналогичный документ подписала и украинская сторона. Прямое соглашение между Россией и Украиной достигнуто не было.

Тем не менее в ООН рассчитывают, что подписанные документы позволят разблокировать украинские порты и вывозить из них по 5 млн метрических тонн зерна в месяц. Стороны договорились отказаться от атак на портовые сооружения.