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Вчера в 20:32 дайджест

МИД России допускает, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

Виктория Шанина
Сегодня в 10:30

Российские власти не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями-русофобами, и мы воспринимаем их соответственно», — заявил дипломат.

По его словам, уже наблюдается фактически полная приостановка оформления виз в консульствах Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами-членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — добавил Волынкин.

Он также отметил, что Москва выступает за сохранение взаимных поездок граждан России и Европы и «надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС».

При негативном сценарии российский МИД рассчитывает на возможность двусторонних визовых соглашений «с отдельными договороспособными европейскими странами».

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