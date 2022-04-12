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«Ведомости»: OBI продаст свой бизнес в России

Денис Ламехов
Сегодня в 17:03

Немецкая компания товаров для дома и ремонта OBI передаст в доверительное управление сеть своих магазинов в России российскому предпринимателю Борису Любошицу, а затем бизнес будет продан неназванному инвестору, сообщают «Ведомости» со ссылкой Дмитрия Галанцева, партнера адвокатского бюро «Пропозитум», которое участвует в сделке в интересах OBI.

Любошиц — основатель консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг». Представитель «Сезар консалтинг» подтвердил «Ведомостям» информацию о том, что бизнес будет передан в доверительное управление.

После продажи работа сети будет продолжена, однако, скорее всего, произойдет постепенный отказ от торговой марки OBI, сообщил Галанцев. Акционер решил продать магазины в России с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест, рассказал источник «Ведомостей», близкий к Любошицу.

8 марта OBI заявила, что прекращает работу в России. 11 марта «Ведомости» сообщили о конфликте мажоритарных акционеров российского подразделения компании с головной организацией.

29 марта директор по закупкам Максим Суравегин рассказал, что сеть откроется в Москве и Петербурге в ближайшее время — его заявление было опровергнуто немецкой стороной.

10 апреля руководитель аналитической компании Infoline Иван Федяков сообщил «Ведомостям», что материнская организация OBI заблокировала в российском подразделении ИТ-систему, необходимую для работы сети. Информацию подтвердил бывший коммерческий директор OBI Евгений Мовчан, который ныне возглавляет компанию «Петрович».

Глава ИТ-отдела OBI Дмитрий Мамонтов сообщил в неофициальном канале для сотрудников и поставщиков OBI, что команда возобновила работу ключевых систем и внедрила альтернативное программное обеспечение.

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