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На юго-востоке Москвы произошел пожар в хостеле. Погибли восемь человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:52

В Москве на Алма-Атинской улице произошел пожар в здании хостела. В ходе него погибли восемь человек. Все они были постояльцами хостела, сообщило агентство «Москва».

По информации источника, пострадали еще несколько человек. «Троих пострадавших осматривают медики, одного человека удалось спасти», — рассказал собеседник.

Пожар удалось ликвидировать к 00:47. Его причина пока остается неизвестной. Предположительно возгорание произошло из‑за несправного электрооборудования.

Оно случилось на первом этаже 16-этажной постройки, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Люди погибли, по-видимому, из‑за отравления продуктами горения, отметили в экстренных службах.

Во время тушения пожара было полностью перекрыто движение транспорта по улице Альма-Атинская в районе дома 7 корпуса 2.

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